    ISI फंडिंग मामला: जालंधर के मिठाई व्यापारी पर हरियाणा पुलिस की शिकंजा, बैंक खातों की होगी जांच

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    हरियाणा के नूंह की पुलिस आईएसआई फंडिंग मामले में जालंधर के मिठाई व्यापारी अजय के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दुकान मालिक परमजीत के विदेश भागने के बाद, पुलिस अजय के बैंक खातों की जाँच करेगी और फंडिंग के स्रोतों का पता लगाएगी। अजय के परिवार ने आरोपों का खंडन किया है। 

    जालंधर के मिठाई व्यापारी पर हरियाणा पुलिस की शिकंजा। सांकेतिक फोटो

    सुक्रांत, जालंधर। आईएसआई के लिए फंडिंग करने के आरोपों में घिरे जालंधर के मिठाई व्यापारी अजय के खिलाफ हरियाणा के नूंह की पुलिस अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। हवाला करोबार में अजय के दुकान मालिक का नाम सामने आने के बाद शनिवार को नूंह से पुलिस जालंधर पहुंची थी।

    बताया जा रहा है कि दुकान मालिक परमजीत 30 अक्टूबर को ही ग्रीस चला गया था। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार किए गए युवा वकील रिजवान के साथ संबंध के मामले की तह तक पहुंचने के लिए नूंह पुलिस जालंधर पहुंचकर आरोपित अजय के बैंक खातों की जांच करेगी। जांच टीम बैंक जाकर अजय के सभी खातों को सील करेगी और बीते कई वर्षों की लेन-देन संबंधी गतिविधियों का रिकॉर्ड खंगालेगी।

    उद्देश्य यह पता लगाना है कि किन-किन खातों से कब, कहां और किसे फंडिंग की गई। अब तक की जांच में यह सामने आया कि सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं। वहीं, अजय के स्वजन ने नूंह में जाकर आरोप लगाया था कि उनकी दुकान तो मिठाई की है और किराए पर ले रखी है। किराए पर देने वाला परमजीत विदेश जा चुका है और आरोप था कि हवाला का कारोबार भी उसका था।

    वहीं, यह भी सामने आया था कि अजय के संपर्क में और भी हवाला कारोबारी हैं, जिनकी जांच अब पंजाब पुलिस का सहयोग लेकर की जा रही है। इसी सिलसिले में नूंह पुलिस लगातार जालंधर में पूछताछ कर रही है। परमजीत इस समय विदेश में है और उसके संपर्कों तथा वित्तीय लेन-देन की भी अब जांच होनी तय है।

    ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नूंह पुलिस जालंधर आकर जल्द ही परमजीत के स्वजन से पूछताछ कर सकती है, ताकि हवाला और फंडिंग रैकेट की कड़ियों को जोड़ा जा सके। इस संदर्भ में नूंह पुलिस फिलहाल जालंधर पुलिस का सहयोग ले की तैयारी में है।

    पंजाब के अन्य जिलों की पुलिस से भी संपर्क कर रही पुलिसजांच में यह भी सामने आया है कि पंजाब के अन्य शहरों में वेस्टर्न यूनियन से जुड़े कई लोग अजय और उसके दुकान मालिक परमजीत के संपर्क में थे।

    नूंह पुलिस अब इन को भी गंभीरता से ले रही है। आने वाले दिनों में पंजाब पुलिस की मदद से ऐसे सभी वेस्टर्न यूनियन आपरेटरों को पूछताछ के लिए शामिल किया जाएगा, जिन पर आरोप है कि वे किसी न किसी रूप में इस फंडिंग चेन का हिस्सा हो सकते हैं।