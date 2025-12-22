Language
    जालंधर के डिफेंस कॉलोनी में लूटपाट करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा, तीन गिरफ्तार

    By Sukrant Safari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:48 PM (IST)

    जालंधर के डिफेंस कालोनी में युवक पर तलवार से हमला कर स्कूटी और मोबाइल फोन लूटने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पह ...और पढ़ें

    डिफेंस कॉलोनी में लूटपाट करने वाला गिरोह बेनकाब, तीन गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर की डिफेंस कालोनी में युवक पर तलवार से हमला कर उसकी स्कूटी और मोबाइल फोन लूटने वाले गिरोह के तीन सदस्यों और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान माडल हाउस का आत्मा, माडल टाउन का विनोद कुमार और कुक्की ढाब के करण के रूप में हुई है।

    इससे पहले दो आरोपित माडल के विनोद कुमार और कुक्की ढाब के दीपक कुमार को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अज्ञात आरोपित अब भी फरार हैं। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

    घटना 12 तारीख को डिफेंस कॉलोनी में हुई थी, जबकि पुलिस ने इस संबंध में 16 तारीख को मामला दर्ज किया था। शिकायत थाना डिवीजन नंबर छह में भूर मंडी के रहने वाले साहिल ने दर्ज करवाई थी।

    साहिल ने शिकायत में बताया था कि वह अपनी स्कूटी पर डिफेंस कॉलोनी से गुजर रहा था, तभी अचानक करीब छह अज्ञात युवक उसके सामने आ गए और तलवार से हमला कर उसकी स्कूटी, मोबाइल फोन और अन्य सामान छीनकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल आरोपितों की पहचान की और दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लूटी गई स्कूटी भी बरामद की थी।