दीपावली से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम! जालंधर में बब्बर खालसा के दो आतंकी आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जालंधर। पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

जिसका संचालन ब्रिटेन स्थित हैंडलर निशान जौरियन और आदेश जमाराय द्वारा बीकेआई के सरगना हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देश पर किया जा रहा था। इस मॉड्यूल के पास से 2.5 किलोग्राम आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस)/आरडीएक्स और एक रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया है।