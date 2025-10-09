Language
    दीपावली से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम! जालंधर में बब्बर खालसा के दो आतंकी आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार

    By Nitish Kumar Kushwaha Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    जालंधर में काउंटर इंटेलिजेंस ने आईएसआई समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ब्रिटेन स्थित हैंडलर निशान जौरियन और आदेश जमाराय के निर्देश पर काम कर रहे इस मॉड्यूल से 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स और एक रिमोट कंट्रोल बरामद हुआ है। गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह नामक दो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    जालंधर में आरडीएक्स के साथ बब्बर खालसा के दो आतंकी गिरफ्तार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जालंधर पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

    जिसका संचालन ब्रिटेन स्थित हैंडलर निशान जौरियन और आदेश जमाराय द्वारा बीकेआई के सरगना हरविंदर सिंह रिंदा के निर्देश पर किया जा रहा था। इस मॉड्यूल के पास से 2.5 किलोग्राम आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस)/आरडीएक्स और एक रिमोट कंट्रोल बरामद किया गया है।

    जालंधर से दो आतंकियों गुरजिंदर सिंह और दीवान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आईईडी का उद्देश्य एक आतंकी हमला करना था। यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत थाना एसएसओसी, अमृतसर में प्राथमिकी दर्ज की गई है।