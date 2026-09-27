Photos में देखिए LPU में बवाल, रेप के दावों के बाद छात्रों ने की तोड़फो, हाईवे जाम

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के फगवाड़ा स्थित प्रसिद्ध लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के गर्ल्स हॉस्टल के पास एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के दावों के सामने आने के बाद से परिसर में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। घटना की जानकारी फैलते ही छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रात भर परिसर के भीतर जमकर प्रदर्शन किया।

स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुबह छात्रों ने चंडीगढ़-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई है। दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कड़ा बयान जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉ. मोनिका गुलाटी ने मीडिया को जानकारी देते हुए इन सभी आरोपों और दावों का पूरी तरह से खंडन किया है।