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Photos में देखिए LPU में बवाल, रेप के दावों के बाद छात्रों ने की तोड़फो, हाईवे जाम

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Sun, 27 Sep 2026 12:45 PM (IST)

फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कथित उत्पीड़न के दावों के बाद रातभर प्रदर्शन हुआ और हाईवे जाम किया गया। ...और पढ़ें

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हंगामें की तस्वीरें।

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हंगामें की तस्वीरें।

HighLights

  1. LPU में छात्रा से कथित यौन उत्पीड़न के दावों पर हंगामा।

  2. छात्रों ने परिसर में तोड़फोड़ कर चंडीगढ़-अमृतसर हाईवे जाम किया।

  3. पुलिस ने FIR दर्ज कर SIT गठित की, यूनिवर्सिटी ने आरोप नकारे।

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पंजाब के फगवाड़ा स्थित प्रसिद्ध लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के गर्ल्स हॉस्टल के पास एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के दावों के सामने आने के बाद से परिसर में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। घटना की जानकारी फैलते ही छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रात भर परिसर के भीतर जमकर प्रदर्शन किया।

स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुबह छात्रों ने चंडीगढ़-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई है। दूसरी ओर, इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कड़ा बयान जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉ. मोनिका गुलाटी ने मीडिया को जानकारी देते हुए इन सभी आरोपों और दावों का पूरी तरह से खंडन किया है।

यह भी पढ़ें- अफवाह! LPU में यौन उत्पीड़न के दावों और बवाल के बीच अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज; DIG बोले- जांच के लिए SIT गठित

पुलिस ने भी स्थिति को देखते हुए जांच के आदेश देते हुए SIT गठित कर दी है। एक छात्रा के बयानों के आधार पर अज्ञात के खिलाफ BNS की धारा 64 (दुष्कर्म) के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। पूरी रात LPU में हुए हंगामे को तस्वीरों में दखें-

LPU eight

एलपीयू के बाहर लगे जेट प्लेन पर चढ़ा प्रदर्शनकारी।

LPU eleven

बिल्डिंग में की गई तोड़फोड़।

यह भी पढ़ें- 'यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश', LPU ने यौन उत्पीड़न की अफवाहों को बताया बेबुनियाद

LPU ten

बिल्डिंग में की गई तोड़फोड़।

LPU five

हंगामे के बीच परिसर में लगाई गई आग।

LPU four

एलपीयू में तोड़फोड़ करते हुए छात्र। 

LPU nine

एलपीयू में तैनात पुलिसबल।

LPU one

एलपीयू के एंट्रेंस गेट पर की गई तोड़फोड़।

LPU protest

एलपीयू परिसर में की जा रही तोड़फोड़।

LPU three

एलपीयू के बाहर गाड़ियों को रोकते स्टूडेंट्स।

LPU two

एलपीयू की एंट्रेंस पर की गई तोड़फोड़।

LPU twelve

एलपीयू के बाहर तैनत पुलिसबल।

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