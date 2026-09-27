पंजाब: LPU में छात्रा के साथ कथित यौन शोषण की खबर पर भड़के छात्र, कैंपस में तोड़फोड़, हाइवे किया जाम

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के फगवाडा में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के गर्ल्स हॉस्टल जीएच3 के पास एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। इस खबर के बाद से ही छात्रों का गुस्सा भड़क गया है।

अब ऐसे में छात्रों ने जवाबदेही और न्याय की मांग करते हुए कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया है। रात-भर चले हंगामे के बाद सुबह फिर से छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि लड़कियों द्वारा के द्वारा आवाज उठाने के बाद मामले ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। छात्रों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ के बा सुबह के समय चंडीगढ़-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है।