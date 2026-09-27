पंजाब: LPU में छात्रा के साथ कथित यौन शोषण की खबर पर भड़के छात्र, कैंपस में तोड़फोड़, हाइवे किया जाम
पंजाब के फगवाड़ा स्थित LPU में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद छात्रों ने विरोध ...और पढ़ें
HighLights
LPU में छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न का आरोप
छात्रों ने परिसर में विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की
चंडीगढ़-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग छात्रों द्वारा जाम किया गया
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब के फगवाडा में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के गर्ल्स हॉस्टल जीएच3 के पास एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। इस खबर के बाद से ही छात्रों का गुस्सा भड़क गया है।
अब ऐसे में छात्रों ने जवाबदेही और न्याय की मांग करते हुए कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया है। रात-भर चले हंगामे के बाद सुबह फिर से छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है।
बताया जा रहा है कि लड़कियों द्वारा के द्वारा आवाज उठाने के बाद मामले ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। छात्रों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ के बा सुबह के समय चंडीगढ़-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है।
तोड़फोड़ और आगजनी की खबर आई सामने
फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में देर रात विद्यार्थियों के विरोध के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। विरोध के बीच विश्वविद्यालय परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं।
September 27, 2026
इसके बाद सुबह विद्यार्थियों के हाईवे पर उतरने से दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंस गए।
September 27, 2026
सोशल मीडिया पर किए जा रहे अलग-अलग दावे
मामले की शुरुआत को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे सामने आए, लेकिन पुलिस ने कुछ वायरल दावों को खारिज करते हुए कहा है कि घटनाक्रम को लेकर गलतफहमी भी सामने आई है।
September 27, 2026
पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं।
हाईवे पर जाम लगने से पंजाब के इस प्रमुख मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली-अमृतसर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से कई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।