    जालंधर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप मैनेजर से 4 लाख रुपये लूटने वाले चार लुटेरे किए गिरफ्तार

    By Paramjit Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:14 AM (IST)

    करतारपुर पुलिस ने सेखड़ी पेट्रोल पंप के मैनेजर से चार लाख रुपये की लूट करने वाले चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 लाख 82 हजार 500 रुपये और कार बरामद की है। डीएसपी नरेंद्र सिंह औजला ने बताया कि 18 अक्टूबर को मैनेजर मोहन लाल से यह लूट हुई थी, जब वह बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे।

    Hero Image

    पेट्रोल पंप लूट: करतारपुर में चार लुटेरे पुलिस गिरफ्त में

    संवाद सहयोगी, करतारपुर। पुलिस ने सेखड़ी पेट्रोल पंप के मैनेजर से चार लाख रुपये की लूट करने वाले चार लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास 2 लाख 82 हजार 500 रुपये की नकदी और कार बरामद की गई है। आरोपितों की पहचान मुकेश कुमार पुत्र सुभाष चंद्र निवासी बानिया मोहल्ला, सूरज कुमार उर्फ बिल्ला पुत्र राकेश कुमार निवासी मोहल्ला रामगढ़िया नजदीक दयालपुर गेट, विक्की पुत्र निर्मलजीत सिंह निवासी न्यू चंदन नगर और अंकित भाटिया पुत्र दर्शन सिंह निवासी रामगढ़िया मोहल्ला नजदीक दयालपुर गेट के रूप में हुई है।

    डीएसपी करतारपुर नरेंद्र सिंह औजला ने बताया कि 18 अक्टूबर को सेखड़ी पेट्रोल पंप के मैनेजर मोहन लाल दोपहिया वाहन पर पंप की सेल के पैसे चार लाख रुपये बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। तभी रास्ते में कार सवारों ने उनके वाहन को टक्कर मारकर चार लाख की नकदी वाला बैग छीन लिया। टक्कर लगने के बाद मोहन लाल बेहोश हो गए और जब होश आया तो देखा कि उनके पैसे वाला बैग गायब है।

    थाना करतारपुर में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। थाना करतारपुर प्रभारी इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह और सीआइए स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर पुष्प बाली की पुलिस टीमों ने जांच के बाद लुटेरों को इटीयोस लिवा कार (पीबी 09 यू 5477) के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी नरेंद्र सिंह औजला ने बताया कि पुलिस रिमांड लेने के बाद आरोपितों से पूछताछ के दौरान लूट की बाकी राशि भी बरामद की जाएगी।

    आरोपित मोटर मैकेनिक और ड्राइवर

    डीएसपी नरेंद्र सिंह औजला ने बताया कि आरोपित मुकेश कुमार मोटर मैकेनिक है। जबकि विक्की पेट्रोल पंप पर टायर बदलने का काम करता है। तीसरा आरोपित अंकित भाटिया ड्राइवर है। इन सभी आरोपितों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।