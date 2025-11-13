जालंधर बाजार में 'चोरनी गैंग' ने डाला NRI के डॉलर भरे पर्स पर डाका, तीन महिलाओं को पकड़कर भीड़ ने की पिटाई

बैग से पर्स को निकालते हुए दुकानदार ने देख तुरंत परिवार को सूचित किया। परिवार ने गिरोह की तीन महिलाओं को पकड़ लिया, जबकि दो महिलाएं मौके से फरार हो गईं। लोगों की भीड़ ने पकड़ी हुई महिलाओं में मारपीट करनी शुरू कर दी और मारपीट के बाद थाना चार की पुलिस के हवाले कर दिया।

संवाद सहयोगी, जालंधर। रैनक बाजार में वीरवार दोपहर खरीदारी करने पहुंचे एक एनआरआई परिवार के बैग से महिलाओं के गिरोह ने पर्स से डालर और नकदी चोरी निकाल लिए।

एनआरआई चरणजीत कौर ने बताया कि वह जालंधर के गांव बुलंदपुरी हो रहे समागम में शामिल होने आई हुई थीं। वह वीरवार सुबह परिवार के साथ रैनक बाजार में खरीदारी करने आई थीं।

इसी दौरान पांच महिलाओं का गिरोह उनका पीछा करने लगा और मौके का फायदा उठाकर दो महिलाओं ने तेजधार चीज से चरणजीत कौर के पर्स को काट दिया। उसमें रखे 200 डालर और 50 हजार रुपये नकद निकाल लिए।

वारदात करते एक दुकान के मालिक ने देख लिया, जिसके बाद दुकानदार ने तुरंत उन्हें जानकारी दी। उन्होंने पीछा करते हुए तीन महिलाओं को पकड़ लिया, जबकि दो महिलाएं भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गईं।

घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए परिजनों ने पकड़ी गई तीनों महिलाओं की मारपीट करने के बाद उन्हें थाना चार की पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तीनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।