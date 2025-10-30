जालंधर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार
नकोदर पुलिस ने एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में सुखदीप सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसका साथी, मनवीर सिंह पड्डा, कनाडा में है और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 20 अक्टूबर, 2025 को अज्ञात व्यक्ति ने एक व्यक्ति से फिरौती मांगी और धमकी दी थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, नकोदर। थाना सदर पुलिस ने एक करोड़ की फिरौती की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उसका साथी जो विदेश में रह रहा है दोनों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर दिया गया है। इस संबंधी डीएसपी नकोदर सुखपाल सिंह ने प्रेस को जानकारी देते बताया कि 20 अक्टूबर 2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से थाना सदर नकोदर के क्षेत्र में आते एक व्यक्ति से एक करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी व पैसे न देने की सूरत में उसको व उसके परिवार को गोलियां मारने की धमकी दी गई थी।
पुलिस ने फिरौती मांगने वाले अज्ञात व्यक्ति पर मुकद्दमा नं. 179, तिथि 20 अक्टूबर 2025 धारा 308(5), 351 (3) बीएनएस ॰386, 506, 1पीसी) थाना सदर नकोदर रजिस्टर दर्ज किया था। डीएसपी नकोदर ने बताया कि उसकी अगवाई में दिलबाग सिंह थाना प्रभारी थाना सदर नकोदर तथा एएसआई जगतार सिंह की स्पैशल टीम बनाकर टैक्नीकल तरीके से इस मुकद्दमे को ट्रैस करके आरोपी सुखदीप सिंह उर्फ सुख पुत्र सुच्चा सिंह, निवासी गांव भंडाल दोना था सदर कपूरथला को 26 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया।
इसका दसूरा आरोपी साथी मनवीर सिंह पड्डा पुत्र कर्मजीत सिंह निवासी भिखारीवाल बटाला, जिला गुरदासपुर इस समय विदेश कैनेडा में रह रहा है। आरोपी सुखदीप सिंह का रिमांड हासिल करके गहन जांच की जा रही है। कई अन्य खुलासे भी होने की संभावना है।
