श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तलवंडी साबो से आ रहे नगर कीर्तन, सीएम मान की देखरेख में श्री आनंदपुर साहिब में पुख्ता इंतजाम
श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तलवंडी साबो से नगर कीर्तन श्री आनंदपुर साहिब पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री मान स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री आनंदपुर साहिब में सुरक्षा और अन्य आवश्यक प्रबंध किए गए हैं, ताकि सभी भक्त शांतिपूर्वक नगर कीर्तन में भाग ले सकें।
