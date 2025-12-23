संगीत सम्राट पूरन शाह कोटी को आज अंतिम विदाई, सुपुर्द-ए-खाक की रस्म पर पहुंचे संगीत जगत के बड़े सितारे

डिजिटल डेस्क, जालंधर। पूर्ण शाह कोटी की सुपुर्द ए खाक रस्म के मौके पर पंजाबी गायक फिरोज खान के साथ-साथ जसबीर जस्सी भी पहुंचे हैं। फिरोज खान ने कहा कि पूर्ण शाह कोटी ने बड़े-बड़े कलाकार पैदा किए हैं। इन कलाकारों का नाम कोटी साहब की बदौलत ही बना है कोटी साहब हर किसी को मोहब्बत के साथ मिलते थे हंसमुख चेहरा था सिर से छाया उठ गई।

वही पंजाबी गायक देवेंदर दयालपुरी ने कहा कि पूर्ण शाह कोटी संगीत के सम्राट थे कई यादें दिमाग में रहती हैं दो दिन पहले अपनी शादी की एल्बम देख रहा था उसमें पूर्ण शाह कोटी शादी में पहुंचे थे उन फोटो को देखकर आंखों में आंसू आ गए।

मशहूर पंजाबी गायक मास्टर सलीम के पिता पूरन शाह कोटी के निधन से पंजाबी संगीत और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरन शाह कोटी पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। देहांत की खबर सुनते ही कलाकार मास्टर पूरन शाह कोटी के अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं।