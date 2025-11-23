जालंधर में दिल दहला देने वाला कांड, पड़ोसी के बाथरूम से मिला लापता बच्ची का शव; भीड़ ने आरोपी को जमकर पीटा
जालंधर के लेदर कांप्लेक्स रोड पर एक लापता बच्ची का शव पड़ोसी के घर के बाथरूम में मिला। बच्ची के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। गुस्साए लोगों ने घर के मालिक को पीटा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। लेदर कांप्लेक्स रोड में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मासूम बच्ची का शव पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के घर के बाथरूम से बरामद हुआ। घटना देर शाम हुई।
बच्ची अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकली, लेकिन काफी समय बीतने पर भी वह लौटी नहीं। परिवार ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान अचानक लोगों ने पड़ोसी के घर में बने बाथरूम से बच्ची का शव मिलने की सूचना दी।
इससे मोहल्ले में तनाव बढ़ गया। पड़ोसियों ने बताया कि बच्ची को खोजने के दौरान जब पड़ोसी के घर का बाथरूम खोला गया, तो वह अंदर मृत अवस्था में मिली। बच्ची के शव पर सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं।
इससे उसकी हत्या करने की आशंका और गहरा गई है। हालांकि यह चोट गिरने से लगी या किसी और कारण से, इसका पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की जांच से ही होगा।
मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और गुस्साए लोगों ने घर के मालिक को पकड़कर जमकर पीटा। स्थिति बेकाबू होती देखकर थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। पुलिस ने घटनास्थल को सील करते हुए फोरेंसिक टीम को बुलाया है। देर रात तक पुलिस अधिकारी आरोपित से पूछताछ कर रहे थे।
पड़ोसी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। इसके जरिए बच्ची के घर से निकलने से लेकर उसके शव मिलने तक की पूरी टाइमलाइन का पता लगाया जाएगा। स्वजन और लोगों ने थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस से मामले की जांच करते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।
