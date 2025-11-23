जालंधर: गांधी वनिता आश्रम में नाबालिग की संदिग्ध मौत की जांच जारी, शरीर पड़ा था काला

जागरण संवाददाता, जालंधर। गांधी वनिता आश्रम में शुक्रवार शाम को एक नाबालिग लड़की की मौत के मामले में सामने आया कि शव काला पड़ गया था। उसकी टांग पर गहरा जख्म था। बताया जा रहा है कि लड़की आश्रम से दोबारा भागने की फिराक में थी और उसने जिस ग्रिल को उखाड़ने की कोशिश की, उसमें करंट आ गया। इसकी वजह से नीचे गिर गई और उसके सिर पर भी चोट आई। उधर, इस मामले में डीसी जालंधर ने इस मामले में जांच करने के आदेश किए हैं।

लड़की पहले भी आश्रम से फरार हो गई थी, जिसके पुलिस ने ढूंढ़ कर वापस आश्रम में दाखिल करवाया था। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव फिरोजपुर में रहने वाले उसके स्वजन को सौंप दिया। रविवार को स्वजन जालंधर आए और शव ले गए।