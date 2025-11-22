Language
    जालंधर: गांधी वनिता आश्रम में नाबालिग की मौत, डीसी ने दिए जांच के आदेश

    By Ankit Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:13 PM (IST)

    जालंधर के गांधी वनिता आश्रम में एक 17 वर्षीय लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बाथरूम में गिरने से उसके सिर पर चोट आई थी। डिप्टी कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और एसडीएम को दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 

    जालंधर: गांधी वनिता आश्रम में नाबालिग की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जालंधर। गांधी वनिता आश्रम में शुक्रवार की शाम को एक नाबालिग युवती की मौत हो गई। थाना डिवीजन नंबर दो की पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि 17 वर्षीय युवती बाथरूम में गिर गई और उसके सिर पर चोट आई।

    बाकी लड़कियों को पता चला तो उन्होंने प्रबंधकों को बताया। लड़की को तुरंत सिविल अस्पताल में लेकर गए लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं, डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने शनिवार को आश्रम में रहने वाली एक लड़की की मौत की जांच के आदेश दिए हैं।

    बताया गया कि हादसे के बाद नाबालिग को एक नर्सिंग होम में पहुंचाया गया, जहां से उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डा. अग्रवाल ने संबंधित एसडीएम को मामले की गहन जांच करने और दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

    फारेंसिक विशेषज्ञों और पुलिस ने भी जांच शुरू की

    इस बीच, अधिकारियों ने लड़की के माता-पिता को आगे की कार्रवाई शुरू करने के बारे में सूचित कर दिया है। फारेंसिक विशेषज्ञों और पुलिस टीमों ने भी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है।

    जिला प्रशासन ने घटना की पारदर्शी और व्यापक जांच का आश्वासन दिया है। थाना दो के प्रभारी जसविंदर सिंह ने बताया कि गांधी वनिता आश्रम के बयानों पर धारा 174 के तहत कार्रवाई की गई है। स्वजन को सूचित किया है और शव उनके हवाले कर दिया जाएगा।

    तीन डाक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम

    गांधी वनिता आश्रम में नाबालिग लड़की की मौत के बाद शव सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया था, जिसका पोस्टमार्टम शनिवार को बाद दोपहर तीन डाक्टरों की टीम ने किया। उसका विसरा जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का पता लग पाएगा। विभाग की ओर से पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है।