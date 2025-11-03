Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिल्लौर में नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म, एंबुलेंस में नवजात को दिया जन्म; 6 दिन बाद टूटा मासूम का दम

    By Paramjit Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:33 PM (IST)

    फिल्लौर में एक नाबालिग लड़की ने एंबुलेंस में बच्चे को जन्म दिया, जिसकी छह दिन बाद मौत हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जिस घर में वह काम करती थी, वहां एक व्यक्ति ने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नाबालिग ने चलती एंबुलेंस में दिया बच्चे को जन्म, छह दिन बाद बच्चे की हुई मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, फिल्लौर। नाबालिग लड़की ने चलती एंबुलेंस में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन छह दिन बाद बच्चे की मौत हो गई, जिसे परिवार ने श्मशानघाट में दफना दिया। स्थानीय पुलिस ने नाबालिगा की शिकायत पर व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके माता- पिता दिहाड़ी पर काम करते हैं और कुछ समय पहले उसकी मां ने उसे एक घर में साफ सफाई का काम करने के लिए भेजा, जहां एक व्यक्ति ने डरा धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

    जब कुछ समय बाद उसे पेट में दर्द हुआ तो उसने सारी बात अपनी मां को बताई जिसके बाद उसकी मां ने उसे वहां से हटा कर अपने भाई के घर भेज दिया लेकिन कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।