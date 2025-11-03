फिल्लौर में नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म, एंबुलेंस में नवजात को दिया जन्म; 6 दिन बाद टूटा मासूम का दम

संवाद सहयोगी, फिल्लौर। नाबालिग लड़की ने चलती एंबुलेंस में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन छह दिन बाद बच्चे की मौत हो गई, जिसे परिवार ने श्मशानघाट में दफना दिया। स्थानीय पुलिस ने नाबालिगा की शिकायत पर व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके माता- पिता दिहाड़ी पर काम करते हैं और कुछ समय पहले उसकी मां ने उसे एक घर में साफ सफाई का काम करने के लिए भेजा, जहां एक व्यक्ति ने डरा धमकाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।