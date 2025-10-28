जालंधर में लम्मा पिंड चौक के पास टायर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर में लम्मा पिंड चौक के पास स्थित एक टायर के गोदाम में रात करीब नौ बजे भीषण आग लग गई। कुछ लोग आग लगने का कारण बिजली की तार में शार्ट सर्किट और कुछ पटाखों की चिंगारी बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। आग से गोदाम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया।

टायर और रबड़ जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैली। कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार देखा जा सकता था, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। गोदाम के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली की तारें भी आग की चपेट में आ गईं। बिजली विभाग ने तत्काल इलाके की सप्लाई बंद कर दी ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। इस दौरान आग लगने से कई बार तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोदाम में केमिकल के ड्रम भी रखे थे, जिनके फटने से धमाके हुए और आग और अधिक फैल गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख करीब 20 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे के बाद आग पर काबू पाया।

इस दौरान एक दमकल कर्मचारी झुलस गया। उसको तुरंत पानी डालकर राहत देने का प्रयास किया गया। बाद में तुरंत सिविल अस्पताल भर्ती करवाया। फिलहाल उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। थाना एक, थाना दो, थाना तीन, थाना आठ, थाना रामामंडी, पीसीआर की टीमों को लेकर डीसीपी नरेश डोगरा भी मौके पर पहुंचे।