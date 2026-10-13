मानसा में परविंदर झोटा की हत्या के बाद जालंधर पुलिस एक्शन में, केमिस्ट शॉप में रेड, बरामद की नशीली गोलियां

जागरण संवाददाता, जालंधर। मानसा में परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद जालंधर के बस्ती बावा खेल अड्डा के पास मेडिकल स्टोर की आड़ में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बेचने के आरोप में पुलिस ने बाप-बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार सुबह दो मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की।

इस दौरान दुकान और संचालक के घर की तलाशी में 100 से अधिक प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की गईं। बताया जा रहा है कि आरोपित पहले भी नशीली दवाइयां बेचने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उसने दोबारा यह धंधा शुरू कर दिया था।

एसीपी आतिश भाटिया ने बताया कि सूचना की पुष्टि करने के लिए पहले एक फर्जी ग्राहक को दुकान पर भेजा गया। उसने एक हजार रुपये की नशीली दवाइयां खरीदीं। इसके बाद पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने तुरंत छापेमारी कर दी।