जालंधर में दिल दहला देने वाली वारादात, पहले शख्स बेटे के लिए लाया 2500 के पटाखे और घर सजाने का सामान, फिर खुद को मारी गोली

संवाद सूत्र, जागरण, किशनगढ़। दीवाली के दिन, निकटवर्ती गांव संगवाल में एक व्यक्ति ने अपने घर में खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की पहचान रणजीत सिंह चहल पुत्र स्वर्गीय चरणजीत सिंह चहल के रूप में हुई। रणजीत सिंह चहल के ताया के दामाद ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर करीब 12 बजे रणजीत सिंह के बेटे परमीत सिंह ने उन्हें फोन करके बताया कि उनके पिता को कुछ हो गया है।

जब उन्होंने आकर देखा तो रणजीत सिंह ने पिस्तौल से अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। गोली उनके सिर के आर-पार हो गई थी। रणजीत सिंह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मृतक के बेटे परमीत सिंह ने बताया कि उनके पिता दीवाली पर करीब 2,500 रुपये के पटाखे फोड़ने के लिए लाए थे और घर में सजावट के लिए बिजली की लड़ियाँ और मिट्टी के दीये भी लाए थे। उन्होंने बताया कि वह, उनके पिता और उनकी छोटी बहन घर पर थे और उनकी माँ कनाडा में रहती हैं। उसके पिता रंजीत सिंह चहल भी कुछ दिन पहले ही कनाडा से लौटे थे।

उन्होंने आगे बताया कि उनके पिता रणजीत सिंह ने अपने बेटे और बेटी को बताया था कि वह सो रहे हैं और करीब 2:30 बजे उठेंगे। जब मैं नहाने के लिए बाथरुम में गया तो मेरी बहन ने जोर से पटाखा चलने की आवाज सुनी तो उनकी छोटी बहन ने उन्हें तुरंत बाथरूम से बाहर आने के लिए कहा। जब उसने देखा तो उसके पिता के पास बिस्तर पर एक पिस्तौल पड़ी थी और उनके कान के एक तरफ से दूसरी तरफ खून बह रहा था।