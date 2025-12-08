Language
    जालंधर: ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत, शव की पहचान में जुटी पुलिस

    By Paramjit Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:23 PM (IST)

    सोमवार को करतारपुर में एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। जालंधर से अमृतसर जा रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। जीआर ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, करतारपुर। सोमवार को रेलगाड़ी की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौके हो गई। जीआरपी पुलिस करतारपुर के इंचार्ज अमरीक सिंह ने बताया कि जालंधर से आ रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो अमृतसर की ओर जा रही थी।

    इस दौरान करतारपुर से कुछ दूरी पर स्थित हमीरा के बीच में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी पहचान नहीं हो सकी है ट्रेन की चपेट में आने से मृतक का शव बुरी तरह कट गया। मृतक के पहचान को लेकर शव सिविल अस्पताल जालंधर के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है।