जालंधर: ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत, शव की पहचान में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, करतारपुर। सोमवार को रेलगाड़ी की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौके हो गई। जीआरपी पुलिस करतारपुर के इंचार्ज अमरीक सिंह ने बताया कि जालंधर से आ रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो अमृतसर की ओर जा रही थी।

इस दौरान करतारपुर से कुछ दूरी पर स्थित हमीरा के बीच में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी पहचान नहीं हो सकी है ट्रेन की चपेट में आने से मृतक का शव बुरी तरह कट गया। मृतक के पहचान को लेकर शव सिविल अस्पताल जालंधर के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है।