जालंधर: चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया युवक, लोगों ने खंभे से बांधकर पीटा, फिर किया गंजा

    By Shivaji Mishra Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    जालंधर के जैना नगर इलाके में चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की और उसे खंभे से बांधकर गंजा कर ...और पढ़ें

    चोर को रंगे हाथों पकड़कर किया गंजा

    जागरण संवाददाता, जालंधर। घास मंडी के पास स्थित जैना नगर इलाके में लोगों ने एक संदिग्ध चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर खंभे से बांधकर उसे गंजा कर दिया। इस दौरान इलाके में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। 

    नशे की लत में करता था चोरी

    स्थानीय लोगों का आरोप है कि पकड़ा गया युवक इलाके में पहले भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। नशे की लत के चलते वह लगातार चोरी कर रहा था। एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया कि युवक ने उसकी बुलेट बाइक की बैटरी चोरी की थी और आज साइकिल चोरी करने के लिए आया था। 

    युवक ने हाथ जोड़कर मांगी माफी

    वहीं, चोरी के आरोप में पकड़ा गया युवक हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद लोगों ने उसे खुद ही छोड़ दिया। फिलहाल, इस मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। 