जालंधर: चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया युवक, लोगों ने खंभे से बांधकर पीटा, फिर किया गंजा

जागरण संवाददाता, जालंधर। घास मंडी के पास स्थित जैना नगर इलाके में लोगों ने एक संदिग्ध चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर खंभे से बांधकर उसे गंजा कर दिया। इस दौरान इलाके में काफी देर तक हंगामा चलता रहा।

नशे की लत में करता था चोरी स्थानीय लोगों का आरोप है कि पकड़ा गया युवक इलाके में पहले भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। नशे की लत के चलते वह लगातार चोरी कर रहा था। एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया कि युवक ने उसकी बुलेट बाइक की बैटरी चोरी की थी और आज साइकिल चोरी करने के लिए आया था।