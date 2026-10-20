जालंधर में मां-बेटी पर चाकू से वार, भाग रहे हमलावर को लोगों ने दबोचा; मुंह से झाग निकलने के बाद मौत

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के जालंधर में मकसूदां के पास सुरानस्सी रोड स्थित आनंद नगर में एक युवक ने घर में मौजूद मां-बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहीं, लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया।

इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर एक की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घायलों की पहचान सिमरन और उनकी बेटी मनप्रीत के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि सिमरन के पति की पहले ही मौत हो चुकी है और मां-बेटी काफी समय से आनंद नगर में रह रही थीं। हमले के बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।