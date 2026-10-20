फतेहगढ़ साहिब में तड़के मैरिज पैलेस में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपये का सामान जलकर पूरी तरह हुआ खाक
तड़के एक मैरिज पैलेस में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में करोड़ों रुपये का फर्नीचर व अन्य सामान ...और पढ़ें
HighLights
गिल पैलेस में तड़के भीषण आग लगी।
करोड़ों का फर्नीचर और सामान जलकर राख।
आगामी शादियों की बुकिंग प्रभावित हुई।
जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाणां के मुख्य रोड पर स्थित गिल पैलेस में दशहरा और खुशी के त्योहार के दिन एक भीषण हादसा हो गया। इस दुर्घटना में पैलेस में रखा करोड़ों रुपये का फर्नीचर और अन्य कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया।
पैलेस के मालिक अमनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 4 बजे एक राहगीर ने फोन करके सूचना दी कि पैलेस में आग लग गई है। सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया गया, जिन्होंने करीब दो घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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घटना की जानकारी देते हुए पैलेस मालिक व करीबी।
सारा सामान जलकर हुआ खाक
उन्होंने बताया कि पैलेस के अंदर इस समय रेनोवेशन (नवीनीकरण) का काम चल रहा था। आग लगने के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसमें सोफे, कुर्सियां, टेबल, मैटिंग, सजावटी फूल और अन्य फर्नीचर जलकर स्वाहा हो गए हैं। आने वाले दिनों में पैलेस में कई शादियों की बुकिंग थीं।
मालिक ने कहा कि प्रभावित परिवारों से बातचीत करके वैकल्पिक प्रबंध किए जाएंगे ताकि किसी भी परिवार का विवाह समारोह प्रभावित न हो। हालांकि, आग लगने के असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।
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हादसे की जांच की उठी मांग
घटना की सूचना मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्की राय और अन्य स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे। उन्होंने पंजाब सरकार और हलके के विधायक से मांग की कि इस हादसे की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाई जाए और पीड़ित परिवार की हरसंभव आर्थिक मदद की जाए ताकि उन्हें इस बड़े नुकसान से राहत मिल सके।
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