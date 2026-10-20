अमित शाह के दौरे से पहले फिरोजपुर बॉर्डर पर BSF का एक्शन, ड्रोन मूवमेंट के बाद 70 करोड़ की हेरोइन जब्त

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। नशाखोरी से पीड़ित परिवारों से मिलने पंजाब आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और पंजाब पुलिस की टीम ने तकरीबन 70 करोड़ रुपए की हेरोइन को जब्त किया है। ये रिकवरी भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर फिरोजपुर जिले के सरहदी गांव सेदे से हुई।

शुरुआती जानकारी के अनुसार बीएसएफ को रात के समय आउट पोस्ट कस्सोके चौकी के पास ड्रोन मूवमेंट का आभास हुआ। जिसके बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। बीएसएफ और थाना सदर फिरोजपुर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 किलो 257 ग्राम हेरोइन बरामद की है।