Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो बदमाश तीन पिस्तौल और 6 कारतूस सहित गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    जालंधर कमिश्नरेट पुलिस सीआईए स्टाफ ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तीन पिस्तौल और छह कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रो ...और पढ़ें

    Hero Image

    दो बदमाश तीन पिस्तौल और छह कारतूस सहित गिरफ्तार।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस सीआईए स्टाफ की टीम ने एक दो बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 पिस्तौल 32 बोर 6 रौंद बरामद किए हैं।

    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बूटा पिंड जालंधर के रहने वाले रोहन कल्याण और बूटा मंडी जालंधर के रहने वाले रोशन सारकी उर्फ नेपाली के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीपी क्राइम अमरबीर सिंह ने बताया कि सीआईए स्टाफ के इंस्पेक्टर सुरिंदर कुमार को गुप्त सूचना मिली कि नाखा वाले बाग के पास बदमाश रोहन कल्याण निवासी बूटा पिंड, अपने साथी रोशन सारकी उर्फ नेपाली के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है, जिसके बाद उन्होंने ट्रैप लगा आरोपियों को दबोच लिया।

    पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी रोशन सारकी के पास से 2 पिस्तौल सहित 4 कारतूस तथा और आरोपी रोहन कल्याण के पास से 1 पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने दोनों को खिलाफ थाना भार्गव कैंप में आरोपितों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी रोहन कल्याण के खिलाफ पहले भी थाना दो में आर्म एक्ट का केस दर्ज है और वह उस केस में भगोड़ा चल रहा था। पुलिस दोनों के यह पता लगाने की कोशिश कर रही है दोनों यह पिस्तौल कहां से लेकर आए थे।