जालंधर की फैक्ट्री में बड़ा हादसा, कैंटर गिरने से तीन लोगों की मौत; 4 घायल

संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर के धोगड़ी रोड़ पर स्थित मैक च्वाइस टूल की फैक्ट्री में बड़ा हादसा होने का मामला सामने आया हैं, हादसे के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया है।

मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में चाबियां से बड़े कैंटर पड़े हुए थे, जो वहां काम कर लोगों पर गिर गए, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद आदमपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।