Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर की फैक्ट्री में बड़ा हादसा, कैंटर गिरने से तीन लोगों की मौत; 4 घायल

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    जालंधर के धोगड़ी रोड़ पर मैक च्वाइस टूल की फैक्ट्री में हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। फैक्ट्री में चाबियों से भरे कैंटर काम क ...और पढ़ें

    Hero Image

    मैक च्वाइस टूल फैक्ट्री में बड़ा हादसा तीन की मौत, कई घायल।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर के धोगड़ी रोड़ पर स्थित मैक च्वाइस टूल की फैक्ट्री में बड़ा हादसा होने का मामला सामने आया हैं, हादसे के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में चाबियां से बड़े कैंटर पड़े हुए थे, जो वहां काम कर लोगों पर गिर गए, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद आदमपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।

    हालांकि, फैक्ट्री के स्टाफ ने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया। वहीं, एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि फैक्ट्री में काम करते समय हादसा हुआ है और हादसे के दौरान तीन लोगों की मौत हुई है। उनकी टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और वह बनती कार्रवाई जरूर करेंगे