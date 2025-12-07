जालंधर: पत्नी की हत्या कर फरार हुआ मजदूर, केस दर्ज

संवाद सूत्र, शाहकोट/मलसियां। गांव कोटली गाजरां में मजदूर द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की घटना सामने आई है। डीएसपी शाहकोट सुखपाल सिंह ने जानकारी दी कि जरनैल सिंह निवासी गांव कोटली गाजरां ने बताया कि वह डब्बरी रोड पर ठेके पर ली गई जमीन पर खेती करता है।

चार दिसंबर की शाम लगभग छह बजे, जब वह खेतों की ओर गया, तो उसने देखा कि एक मजदूर और एक महिला सड़क पर बैठे थे, जिनके साथ दो बच्चे भी थे। महिला उस मजदूर को 'मुन्ना' कहकर बुला रही थी और दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। दया भाव से, उसने उन्हें ठेके वाली जमीन पर बने कमरे में रहने की अनुमति दे दी।