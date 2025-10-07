Language
    जालंधर में करवाचौथ की धूम, रंगीन चीजों और मिठाइयों से सजे बाजार; फोटो वाली थालियां बनीं ट्रेंड

    By Jagdish Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    जालंधर के बाजार करवाचौथ के लिए सज गए हैं। रंगीन थालियां श्रृंगार सामग्री और मिठाइयां दुकानों पर उपलब्ध हैं। इस बार कपड़ों से मैचिंग वाली थालियां और परिवार की फोटो वाली थालियां ट्रेंड में हैं। मिठाइयों और मठियों की बिक्री भी 30% तक बढ़ गई है जिससे पूरे शहर में त्योहार का उत्साह छाया हुआ है।

    करवाचौथ की रौनक से महके जालंधर के बाजार, थालियों और मिठाइयों में ट्रेंड्स की बहार (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, जालंधर। करवाचौथ का पर्व नजदीक आते ही जालंधर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। रैनक बाजार, माडल टाउन, शेखां बाजार की गलियां इन दिनों रंग-बिरंगी थालियों, श्रृंगार सामग्री और सजावटी सामान से जगमगा रही हैं। दुकानों से उठती मिठाइयों और मठियों की खुशबू पूरे बाजार का माहौल त्योहारमय बना रही है।

    इस बार थालियों में पारंपरिक डिजाइन के साथ आधुनिकता की झलक भी देखने को मिल रही है। महिलाएं अपने वस्त्रों के रंग से मैच करती थालियों को विशेष प्राथमिकता दे रही हैं। लाल और सुनहरी थालियों के अलावा गुलाबी, हरे और सिल्वर शेड की थालियां सबसे ज्यादा बिक रही हैं।

    साधारण थालियां 150 से 300 रुपये में उपलब्ध हैं, जबकि जरी, मिरर और मोती वर्क वाली थालियां 400 से 800 रुपये तक की रेंज में मिल रही हैं। प्रीमियम थालियों में एलईडी लाइट, मिनी छतरियां और मखमली कपड़े का इस्तेमाल कर उन्हें और आकर्षक बनाया गया है।

    थालियों को सजाने के लिए 16 तरह की श्रृंगार सामग्री उपलब्ध है, जिनमें चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, दीया, करवा, रोली-चावल की कटोरियां और मिठाइयां शामिल हैं। सिन्दूर डिब्बी 50 से 120 रुपये, करवा 80 से 250 रुपये और थाली कवर 100 से 300 रुपये में बिक रहे हैं।

    इस बार बाजार में एक नया ट्रेंड भी देखा गया है जो पति-पत्नी या परिवार की फोटो वाली थालियां है । माडल टाउन की रिया बावा जो वाव इवेंटस के नाम से करवा चौथ की थालियां तैयार करती है वह इन्हें खास आर्डर पर तैयार कर रही है।

    मिरर वर्क, मोती और हल्की लाइटिंग के साथ सजाई ये थालियां 1800 से 2500 रुपये में उपलब्ध हैं। माडल टाउन की दुकानों में ऐसी फोटो थालियां काफी लोकप्रिय हैं। महिलाएं अपनी थाली में परिवार की फोटो लगवाकर इसे यादगार बना रही हैं।

    थाली सजाने वाले दुकानदार मनी ने कहा कि महिलाएं अब फोटो वाली थालियों और एलईडी वर्क वाली प्रीमियम थालियों को ज्यादा पसंद कर रही हैं। कई महिलाएं खुद अपनी थाली को डिज़ाइन करवाती हैं और इसे यादगार बनाती हैं। इस बार थालियों में रंग और सजावट के साथ व्यक्तिगत टच की मांग सबसे ज्यादा है।

    गणपति पूजा स्टोर के मालिक सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि आजकल महिलाएं थालियों का चुनाव अपने कपड़ों की मैचिंग के हिसाब से कर रही हैं। लोग न केवल पारंपरिक सजावट पसंद कर रहे हैं बल्कि थाली को व्यक्तिगत और यादगार बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। यह ट्रेंड पिछले साल की तुलना में काफी तेजी से बढ़ा है।

    त्योहार के मौके पर मिठाइयों की मांग में भी वृद्धि देखी जा रही है। खोया बर्फी , काजू कतली , गुलाब जामुन , लड्डू जैसी क्लासिक मिठाइयां सबसे ज्यादा बिक रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक अब स्वाद के साथ प्रस्तुति पर भी ध्यान दे रहे हैं।

    मठियों की बिक्री में प्लेन और मीठी मठी सबसे ज्यादा हैं, जबकि पारंपरिक स्वाद पसंद करने वालों के बीच नमक वाली मठी भी अच्छी चल रही है। मठियों की कीमत 150 से 280 प्रति किलो तक है। लोग पूजा की थालियों और मेहमानों के लिए बड़ी मात्रा में मठियां खरीद रहे हैं।

    बाजार में मिठाइयों और मठियों की बिक्री पिछले साल की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत बढ़ी है। लोग स्वाद और पैकेजिंग दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। कई दुकानों ने रंगीन बाक्स और विशेष सजावट के साथ स्पेशल पैक तैयार किए हैं।

    पूरे शहर में महिलाओं की चहल पहल, सजी थालियां, मिठाइयों की खुशबू और रोशनी ने करवा चौथ का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है। इस बार बाजार पारंपरिक स्वाद और आधुनिक ट्रेंड्स का संगम बन गया है। हर मिठाई और मठी में त्योहार की खुशबू, आस्था और परिवार के साथ बिताए जाने वाले खास पलों की झलक दिखाई दे रही है।