करतारपुर में दिनदहाड़े सनसनीखेज लूट, कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 4 लाख उड़ाए

जागरण संवाददाता, जालंधर। गांव नागरा निवासी पेट्रोल पंप कर्मचारी मोहन लाल शनिवार दोपहर लगभग 3.40 बजे स्कूटर से करतारपुर के स्टेट बैंक आफ इंडिया में पैसे जमा करवाने जा रहा था। रास्ते में कार सवार चार लुटेरों ने उसे निशाना बना लिया और स्कूटर को टक्कर मार दी। मोहन लाल गिरा तो आरोपित स्कूटर पर रखा बैग लेकर भाग गए। बैग में चार लाख रुपये थे।

लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। थाना करतारपुर की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोहन लाल करतारपुर में अपने पेट्रोल पंप से करीब 500 मीटर ही आगे बढ़ा था कि पीछे से तेज रफ्तार में आती एक सफेद रंग की टोयोटा कार ने उसके स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर असंतुलित होकर सड़क किनारे बने नाले में जा गिरा। जैसे ही मोहन लाल संभला, कार से एक युवक उतरा और बिना देर किए उसके स्कूटर के हुक पर बंधा काला बैग उठा लिया।

इसमें करीब चार लाख रुपये नकद, बैंक की कॉपी और एक जमा पर्ची (स्लिप) मौजूद थी। आरोपित ने बैग कार में फेंका और वाहन को हाईवे की ओर अमृतसर की तरफ तेज गति से भगा लिया। घायल अवस्था में मोहन लाल ने आसपास के लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची थाना करतारपुर पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।