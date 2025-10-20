Language
    करतारपुर में दिनदहाड़े सनसनीखेज लूट, कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 4 लाख उड़ाए

    By Sukrant Safari Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    शनिवार को करतारपुर में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से चार लाख रुपये की लूट हो गई। मोहन लाल नामक कर्मचारी बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था, तभी कार सवार लुटेरों ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    Hero Image

    करतारपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारी से चार लाख लूटे (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। गांव नागरा निवासी पेट्रोल पंप कर्मचारी मोहन लाल शनिवार दोपहर लगभग 3.40 बजे स्कूटर से करतारपुर के स्टेट बैंक आफ इंडिया में पैसे जमा करवाने जा रहा था। रास्ते में कार सवार चार लुटेरों ने उसे निशाना बना लिया और स्कूटर को टक्कर मार दी। मोहन लाल गिरा तो आरोपित स्कूटर पर रखा बैग लेकर भाग गए। बैग में चार लाख रुपये थे।

    लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। थाना करतारपुर की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोहन लाल करतारपुर में अपने पेट्रोल पंप से करीब 500 मीटर ही आगे बढ़ा था कि पीछे से तेज रफ्तार में आती एक सफेद रंग की टोयोटा कार ने उसके स्कूटर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर असंतुलित होकर सड़क किनारे बने नाले में जा गिरा। जैसे ही मोहन लाल संभला, कार से एक युवक उतरा और बिना देर किए उसके स्कूटर के हुक पर बंधा काला बैग उठा लिया।

    इसमें करीब चार लाख रुपये नकद, बैंक की कॉपी और एक जमा पर्ची (स्लिप) मौजूद थी। आरोपित ने बैग कार में फेंका और वाहन को हाईवे की ओर अमृतसर की तरफ तेज गति से भगा लिया। घायल अवस्था में मोहन लाल ने आसपास के लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची थाना करतारपुर पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

    पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि लुटेरों की पहचान हो सके। लुटेरों की इस्तेमाल की गई टोयोटा कार का नंबर प्लेट आंशिक रूप से रिकार्ड हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। यह भी संदेह है कि लुटेरे पीड़ित की गतिविधियों पर पहले से नजर रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें रकम ले जाने की जानकारी पहले से थी। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।