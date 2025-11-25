जालंधर: बिना नोटिस लगाए 26 नवंबर तक बंद किया गया करोल बाग फाटक, लोगों को हो रही भारी परेशानी

जागरण संवाददाता, जालंधर। रेलवे की तरफ से जालंधर कैंट से पठानकोट तक ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने को लेकर पटरियों को बदला जा रहा है। रेलवे की तरफ से अब कोट रामदास से करोल बाग फाटक के मध्य कार्य किए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके चलते करोल बाग के फाटक सी-5 को 26 नवंबर तक बंद रखा है। पर इस संबंध में किसी प्रकार की कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं की गई। इसके चलते वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को फाटक पर पहुंचकर पता चल रहा कि फाटक बंद है, पर कब तक है इसका किसी को भी कुछ नहीं पता।