    जालंधर: बिना नोटिस लगाए 26 नवंबर तक बंद किया गया करोल बाग फाटक, लोगों को हो रही भारी परेशानी

    By Ankit Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    रेलवे द्वारा जालंधर कैंट से पठानकोट तक ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए करोल बाग फाटक को 26 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। कोट रामदास से करोल बाग फाटक के बीच कार्य चल रहा है। सूचना के अभाव में वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें फाटक पर पहुंचने पर ही इसके बंद होने का पता चल रहा है। आस-पास के इलाकों के लोगों को लद्देवाली फ्लाईओवर या सुच्ची पिंड फाटक से होकर गुजरना पड़ रहा है।

    कार्य के चलते कल तक बंद रहेगा करोल बाग फाटक, नहीं लगाया नोटिस (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। रेलवे की तरफ से जालंधर कैंट से पठानकोट तक ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने को लेकर पटरियों को बदला जा रहा है। रेलवे की तरफ से अब कोट रामदास से करोल बाग फाटक के मध्य कार्य किए जा रहे हैं।

    इसके चलते करोल बाग के फाटक सी-5 को 26 नवंबर तक बंद रखा है। पर इस संबंध में किसी प्रकार की कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं की गई। इसके चलते वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को फाटक पर पहुंचकर पता चल रहा कि फाटक बंद है, पर कब तक है इसका किसी को भी कुछ नहीं पता।

    कारण वाहन चालक बार-बार आकर फाटक के रास्ते से गुजर कर दूसरी तरफ जाने के लिए आते पर उन्हें निराशा ही हो रही है। ऐसे में सूर्या एन्क्लेव, गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू, गुरु नानक पुरा वेस्ट, एकता नगर, भरत नगर, बशीरपुरा और दूसरी तरफ करोल बाग, रेल विहार, जन्नत एवेन्यू, सिटी व्यू, ग्रीन काउंटी, किंग सिटी, प्रीत एन्क्लेव, पार्क एवेन्यू, मान सिंह नगर, मोती बाग आदि आस-पास के इलाकों के लोगों के लद्देवाली फ्लाईओवर या सुच्ची पिंड फाटक से होकर आना पड़ रहा है।