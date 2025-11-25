डेरा राधा स्वामी सत्संग के उत्तराधिकारी जसदीप सिंह गिल पहुंचे जालंधर, दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़
डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के उत्तराधिकारी जसदीप सिंह गिल मंगलवार को जालंधर के कैंट स्थित सत्संग घर पहुंचे। उनके दर्शनों के लिए भारी संख्या में संगत उमड़ी, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। संगत की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात को भी डाइवर्ट करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, जालंधर। डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के उत्तराधिकारी जसदीप सिंह गिल मंगलवार को कैंट स्थित सत्संग घर पहुंचे। यहां संगत को दर्शन देने के बाद लौट गए। जसदीप सिंह गिल सत्संग घर में करीब बीस मिनट ही रहे, लेकिन उनके दर्शनों के लिए संगत की भीड़ सत्संग घर के अंदर व बाहर सड़कों पर भी देखने को मिली।
उनके सत्संग घर में आने की खबर फैलते ही संस्थान के अनुयायी तथा संगत सत्संग घर पहुंचनी शुरू हो गई। जैसे ही उनकी गाड़ी पहुंची तो संगत का उत्साह भी दोगुना हो गया। इस बीच सेवादार तथा ट्रैफिक कर्मी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में जुटे रहे तो इस बीच ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करना पड़ा। उनके दर्शन पाने को संगत कैंट व आसपास के गांव से भी सत्संग घर से काफी दूर तक आतुर दिखी।
