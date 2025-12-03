जालंधर में उधार दिए पैसे मांगने पर बौखलाया युवक, साथियों सहित प्लॉट में घुसकर ट्रैक्टर और कार में लगाई आग

संवाद सहयोगी, जालंधर। एकता नगर में बेटी की शादी पर व्यक्ति ने उधार दिए पैसे वापस मांगे तो युवक ने साथियों सहित खाली प्लॉट में घुसकर ट्रैक्टर कार को लगाई आग दी गनीमत रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रैक्टर और कार का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। एकता नगर के रहने वाले किशन लाल नाहर ने शिकायत थाना रामामंडी की पुलिस को दी और पुलिस जांच में जांच में जुट गई।

एकता नगर के रहने वाले किशन लाल नाहर ने बताया कि डेढ़ साल पहले उन्होंने मोहल्ले में रहने वाले दीपक भट्टी उर्फ दीपू को उसकी भांजी की शादी पर 50 हजार रुपये पैसे दिए थे, जिसमें से उसने कुछ पैसे पहले वापस कर दिए।

उसके कुछ समय के बाद दीपू ने अपना घर गिरवी रख बिना ब्याज से दो लाख लाख रुपये ले लिए थे। उसने पैसे वापस करने के लिए पहले 2025 का समय दिया था लेकिन पैसों का इंतजाम न होने के कारण फिर फरवरी 2026 का समय ले लिया। वह पिछले कुछ दिनों से पैसे वापस मांग रहे थे, लेकिन आरोपित ने पैसे देने से टालमटोल कर रहे थे।

पीड़ित ने आरोप लगाए कि बुधवार सुबह तड़के साढ़े तीन बजे दीपक भट्टी अपने दो साथियों के साथ उनके घर के प्लॉट में घुसा और बाहर खड़े ट्रैक्टर व कार में आग लगा दी। आग लगने के बाद वह धुआं निकलते देख वह घर से बाहर निकला और उसने शोर मचा पारिवारिक सदस्यों की मदद से आग पर काबू पाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दीपू की मां और पत्नी पैसे की वापसी को लेकर आत्महत्या करने की धमकियां देती रहती हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना रामामंडी की पुलिस को दी थी।