    जालंधर में खरीदारी के बहाने महिला ने चुराई सोने की बालियां, वारदात CCTV में कैद होने के बाद पुलिस ने दबोचा

    By Harsh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:29 PM (IST)

    जालंधर के एक ज्वेलरी स्टोर में एक महिला ने सोने की बालियां चुरा लीं। बालियां खरीदने के बहाने आई महिला ने मौका पाकर बालियां अपनी मुट्ठी में छिपा लीं। दुकान के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई।

    Hero Image

    ज्वेलर्स की दुकान की सोने खरीदने के बहाने महिला ने चुराई बालियां (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर के जग्गू चौक स्थित इंडिया ज्वेलर्स की दुकान पर उस समय हंगामा मच गया, जब गहने खरीदने के बहाने दुकान में घुसी महिला ने सोने की बालियां चुरा लीं। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला बालियां चुराने के बाद दुकान से बाहर जाने लगी तो दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने उसे रोक लिया और तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी।

    दुकानदार चंद्रमोहन ने बताया कि महिला शाम करीब पांच बजे दुकान में आई और बालियां दिखाने के लिए कहने लगी।, जिसके बाद महिला ने बालियां देखते हुए तुराई से करीब साढ़े तीन से चार ग्राम वजन की सोने की बालियां पहले उसने मुट्ठी में और बाद में पैरों में छुपा लिया।

    बालियां छुपाने के बाद दुकान से जाने लगी तो उन्होंने उसे रोक लिया और मौके पर पुलिस को बुला लिया। सूचना पाकर के पर पहुंचे थाना दे की पुलिस मौके पर पहुंची। लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में महिला की तलाशी ली, तलाशी के दौरान महिला के पास से तंबाकू, लाइटर व अन्य नशीला सामान बरामद हुआ।

    जांच अधिकारी एएसआइ गोपाल ने बताया कि दुकानदार चंद्रमोहन की शिकायत पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला से पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी।