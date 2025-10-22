जालंधर में खरीदारी के बहाने महिला ने चुराई सोने की बालियां, वारदात CCTV में कैद होने के बाद पुलिस ने दबोचा

संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर के जग्गू चौक स्थित इंडिया ज्वेलर्स की दुकान पर उस समय हंगामा मच गया, जब गहने खरीदने के बहाने दुकान में घुसी महिला ने सोने की बालियां चुरा लीं। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला बालियां चुराने के बाद दुकान से बाहर जाने लगी तो दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने उसे रोक लिया और तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी।

दुकानदार चंद्रमोहन ने बताया कि महिला शाम करीब पांच बजे दुकान में आई और बालियां दिखाने के लिए कहने लगी।, जिसके बाद महिला ने बालियां देखते हुए तुराई से करीब साढ़े तीन से चार ग्राम वजन की सोने की बालियां पहले उसने मुट्ठी में और बाद में पैरों में छुपा लिया।

बालियां छुपाने के बाद दुकान से जाने लगी तो उन्होंने उसे रोक लिया और मौके पर पुलिस को बुला लिया। सूचना पाकर के पर पहुंचे थाना दे की पुलिस मौके पर पहुंची। लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में महिला की तलाशी ली, तलाशी के दौरान महिला के पास से तंबाकू, लाइटर व अन्य नशीला सामान बरामद हुआ।