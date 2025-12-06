Language
    जालंधर में पांचवीं मंजिल से गिरकर दो पेंटरों की दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    जालंधर में कूल रोड पर एक इमारत से दो मजदूर नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे बिना सुरक्षा बेल्ट के पांचवीं मंजिल पर पेंटिंग कर रहे थे। ...और पढ़ें

    जालंधर में पांचवीं मंजिल से गिरकर दो पेंटरों की दर्दनाक मौत (File Photo)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। कूल रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक और पुराने ईडी दफ्तर के साथ इमारत की पांचवीं मंजिल पर शुक्रवार शाम पांच बजे के करीब बिना सेफ्टी बेल्ट के पेंट कर रहे मजदूर का पैर फिसल गया। साथ काम कर रहे दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की तो वह भी गिर गया। इसमें दोनों की मौत हो गई। शव के पास से कोई पहचान पत्र न मिलने के कारण दोनों की पहचान नहीं हो सकी।

    बस स्टैंड चौकी की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों पहले दिन ही पेंट करने के लिए आए थे और ठेकेदार के पास काम करते थे। वह सुबह करीब नौ बजे साइकिल पर काम करने के लिए निकले थे। लोगों का दावा है कि दोनों एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन इमारत पर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं की गई थी। उसी दौरान एक का सीढ़ी से पैर फिसल गया।

    दूसरा उसे बचाने के लिए हाथ पकड़ने लगा तो दोनों बैलेंस बिगड़ने से एक साथ नीचे गिर गए। हादसे के दौरान एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की सांस चल रही थी। लोगों ने उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया।

    चौकी इंचार्ज मोहिंदर सिंह ने बताया कि ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। परिवार के बयानों पर बनती कार्रवाई जरूर करेंगे। लेबर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर प्रदीप चौधरी ने कहा कि घटना की जांच के लिए लेबर इंस्पेक्टर की अगुआई में एक टीम बनाई जाएगी।