प्रशासन की सख्ती के बावजूद जालंधर में धड़ल्ले से जल रहा पराली, किसानों ने शाहकोट और रामपुर में खेतों में लगाई आग 

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब सरकार की तरफ से परली दिलाने पर बैन लगाने के बावजूद पराली जलाने के मामले रुक नहीं रहे हैं। जालंधर में दो जगह पराली जलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

शाहकोट के गांव चक हथियाणा और गांव रामपुर में रहने वाले दो किसानों ने अपने खेतों में पराली को आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।