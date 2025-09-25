जालंधर में विदेश भेजने का झांसा देकर 14 लाख ठगे, ट्रैवल एजेंट दंपति पर केस दर्ज

जालंधर में एक ट्रैवल एजेंट दंपती पर विदेश भेजने का झांसा देकर एक युवक से 14 लाख रुपये ठगने का आरोप लगा है। होशियारपुर के नितिन राणा ने थाना छह में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जालंधर हाइट्स के सिकंदर सिंह और उसकी पत्नी अपूर्वा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

संवाद सहयोगी, जालंधर। विदेश भेजने का झांसा देकर ट्रैवल एजेंट दंपती ने युवक से 14 लाख रुपये ठग लिए। होशियारपुर के रहने वाले नितिन राणा ने ठगी की शिकायत थाना छह की पुलिस को दी। पुलिस ने जांच के बाद एजेंट दंपती जालंधर हाइट्स के रहने वाले सिकंदर सिंह और उसकी पत्नी अपूर्वा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

नितिन ने बताया कि किसी जानकार के जरिए आरोपित के संपर्क में आया था। उसने एजेंट से काल पर बात की तो उसने माडल टाउन के पास मिलने के लिए बुलाया। जहां झांसा दिया कि विदेश भेज देगा और छह महीने के अंदर वीजा आ जाएगा।