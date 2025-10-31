Language
    जालंधर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट का बदला समय, ​ये है नई टाइमिंग

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    आदमपुर सिविल एयरपोर्ट से चलने वाली फ्लाइट्स के समय में सर्दी के कारण बदलाव किया गया है। इंडिगो की मुंबई जाने वाली फ्लाइट अब दोपहर 2:00 बजे मुंबई से चलेगी। स्टार एयर की हिंडन से आदमपुर आने वाली फ्लाइट दोपहर 2:00 बजे हिंडन से रवाना होगी। 

    जालंधर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट का बदला समय। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, आदमपुर (जालंधर)। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आदमपुर सिविल एयरपोर्ट से चलने वाली दोनों फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट निदेशक पुष्पिंदर निराला ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आदमपुर से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट का समय अब बदल दिया है।

    यह फ्लाइट अब मुंबई से दोपहर 02:00 बजे रवाना होगी और शाम 04:20 बजे आदमपुर पहुंचेगी। इसके अलावा, आदमपुर से वापस फ्लाइट 4:50 मिनट पर रवाना होकर शाम 7:20 मिनट पर मुंबई पहुंचेगी।

    इसी तरह, स्टार एयर की हिंडन से आदमपुर आने वाली फ्लाइट हिंडन से दोपहर दो बजे रवाना होकर तीन बजे आदमपुर पहुंचेगी और वापस आदमपुर से 3:25 मिनट पर रवाना होकर 4:25 मिनट पर हिंडन पहुंचेगी।

    उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति के अनुसार यह नया समय तय किया गया है, जो मौसम के अनुसार आगे फिर बदला जा सकता है।