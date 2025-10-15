जालंधर में घर में घुसकर 15 वर्षीय लड़की का किया अपहरण, पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा
जालंधर में पुलिस ने 15 वर्षीय लड़की का अपहरण करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना पंजाब एवेन्यू में हुई, जहाँ आरोपी जबरन एक घर में घुसे और लड़की को दातर दिखाकर अगवा कर लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ा और लड़की को सुरक्षित बरामद किया। फिलहाल, आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के फेज-1 स्थित पंजाब एवेन्यू में एक घर में घुस कर दातर के बल पर लड़की का अपहरण करने वाले तीन आरोपितों को थाना सात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान बहराइच, यूपी के रहने वाले अखिलेश कुमार, नीरज और नेपाली मूल के दीपक के रूप में हुई है। तीनों आरोपित मिट्ठापुर में रहते हैं।
आठ दिसंबर को पंजाब एवेन्यू फेज एक में रहने वाली एक किशोरी का तीन युवकों ने दिनदहाड़े अपहरण कर लिया था। दीपक (42) निवासी ग्राम कुसम खेला, पाल्पा (नेपाल) जो पंजाब एवेन्यू, फेज-एक, जालंधर के बयानों पर दीपक तथा उसके साथी गोलू और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है।
दीपक ने थाना सात की पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सात अक्टूबर उक्त तीनों आरोपित गेट फांदकर उसके घर में जबरदस्ती घुस आए। जब उनसे इस घर में आने का कारण पूछा तो आरोपितों ने खुलेआम कहा कि वे उसकी 15 वर्षीय बेटी को अपने साथ ले जाने आए हैं। विरोध करने पर आरोपितों ने उसे थप्पड़ मारे और दातर दिखाकर धमकाया।
उन्होंने जबरन उसकी नाबालिग बेटी को कमरे से बाहर खींच लिया और शादी करने की नीयत से अपने साथ ले गए। पीड़ित पिता ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को भी बरामद कर लिया। तीनों को पुलिस ने दो दिन के रिमांड पर लिया है और पूछताछ की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।