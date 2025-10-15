जालंधर में घर में घुसकर 15 वर्षीय लड़की का किया अपहरण, पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के फेज-1 स्थित पंजाब एवेन्यू में एक घर में घुस कर दातर के बल पर लड़की का अपहरण करने वाले तीन आरोपितों को थाना सात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान बहराइच, यूपी के रहने वाले अखिलेश कुमार, नीरज और नेपाली मूल के दीपक के रूप में हुई है। तीनों आरोपित मिट्ठापुर में रहते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आठ दिसंबर को पंजाब एवेन्यू फेज एक में रहने वाली एक किशोरी का तीन युवकों ने दिनदहाड़े अपहरण कर लिया था। दीपक (42) निवासी ग्राम कुसम खेला, पाल्पा (नेपाल) जो पंजाब एवेन्यू, फेज-एक, जालंधर के बयानों पर दीपक तथा उसके साथी गोलू और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है।

दीपक ने थाना सात की पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सात अक्टूबर उक्त तीनों आरोपित गेट फांदकर उसके घर में जबरदस्ती घुस आए। जब उनसे इस घर में आने का कारण पूछा तो आरोपितों ने खुलेआम कहा कि वे उसकी 15 वर्षीय बेटी को अपने साथ ले जाने आए हैं। विरोध करने पर आरोपितों ने उसे थप्पड़ मारे और दातर दिखाकर धमकाया।