जालंधर में पार्षद के घर के पास निर्माणाधीन कोठी में चोरी, ताले तोड़कर कीमती सामान ले उड़े चोर

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के गोपाल नगर इलाके में चोरों ने पार्षद के घर के पास ही निर्माणाधीन कोठी में हाथ साफ कर लिया। ये मामला पार्षद रोनी के घर के समीप स्थित एक निर्माणाधीन कोठी से जुड़ा है, जहां अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर बिजली की तारें, एसी की पाइपें, मशीनरी समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया।

कोठी के मालिक ललित गुप्ता ने इस संबंध में थाना डिवीजन नंबर-2 की पुलिस को शिकायत दी है। ललित गुप्ता ने बताया कि उनकी कोठी का निर्माण कार्य चल रहा है और रोज की तरह सुबह कारिगर काम करने पहुंचे थे। जब उन्होंने मुख्य गेट के ताले टूटे देखे और अंदर जाकर जांच की तो वहां रखा सारा सामान गायब मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने जांच की शुरू सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर-2 के एएसआइ रघुवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोर रात के समय कोठी में दाखिल हुए और आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। साथ ही चोरी गए सामान की पूरी सूची तैयार की जा रही है, जिसमें बिजली की महंगी तारें, एसी की कॉपर पाइपें और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी शामिल बताई जा रही है।

पुलिस का मानना है कि चोरी किया गया सामान कबाड़ या किसी अन्य स्थान पर बेचने की नीयत से ले जाया गया है। इलाके में बढ़ रही चोरियों से परेशान लोग घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि गोपाल नगर और आसपास के क्षेत्रों में रात के समय पुलिस गश्त कम होने के कारण चोरों को वारदात करने का मौका मिल जाता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है।