जालंधर जल परियोजना में देरी, डीसी के जांच आदेश; नपेंगे कई अधिकारी

जागरण संवाददाता, जालंधर। भूतल जल परियोजना में दो साल से अधिक की देरी और पाइपलाइन बिछाने से निवासियों को हो रही परेशानियों के मुद्दे को उपायुक्त ने गंभीरता से लिया है। शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने देरी की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उपायुक्त ने भूतल जल परियोजना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

यह परियोजना सितंबर 2023 में पूरी होनी थी, लेकिन दो साल से अधिक की देरी के बावजूद, लगभग 78 प्रतिशत काम ही पूरा हो पाया है। दैनिक जागरण ने भूतल जल परियोजना में देरी के कारण महावीर मार्ग, डॉ. बीआर अंबेडकर चौक से कपूरथला चौक तक और गुरु रविदास चौक से गुरु तेग बहादुर नगर तक मुख्य मार्ग पर हो रही समस्याओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

खालसा नौजवान सभा सहित कई लोग शुक्रवार को नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, मेयर विनीत धीर और अधिकारियों ने सड़क निर्माण जल्द पूरा करने का वादा करके विरोध प्रदर्शन को रोक दिया।

ध्वस्त सड़कों के निर्माण में देरी के कारण निवासियों को हो रही असुविधा को गंभीरता से लेते हुए, उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जाँच के आदेश दिए हैं और सहायक आयुक्त (सामान्य) जालंधर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया है। जाँच में वर्तमान भौतिक और वित्तीय प्रगति का आकलन, देरी के कारणों की पहचान, कार्यान्वयन एजेंसी की ओर से किसी भी कमियों की जाँच और संबंधित विभाग के निगरानी प्रयासों की समीक्षा शामिल होगी।

उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि आवश्यक कार्रवाई के लिए जाँच रिपोर्ट सात दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि जन कल्याणकारी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और जनता को और असुविधा न हो, इसके लिए जवाबदेही और प्रभावी निगरानी आवश्यक है।

गौरतलब है कि अभी तक परियोजना का केवल 78% ही पूरा हो पाया है, जो समय सीमा से पीछे है। इस देरी के कारण शहर के कई हिस्सों में निवासियों को असुविधा हो रही है, सड़कें खोदी जा रही हैं, धूल और ट्रैफ़िक जाम से दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

सड़कों के ध्वस्त होने से अस्पतालों तक पहुंच भी मुश्किल शहर को सतलुज नदी से 24 घंटे पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से शुरू की गई सतही जल परियोजना में देरी का मुद्दा इस समय शहर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस परियोजना के लिए पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं और कई प्रमुख सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। खास तौर पर महावीर मार्ग और गुरु रविदास चौक-जीटीबी नगर मार्ग के कारण शहर में यातायात बाधित हुआ है।

जालंधर के उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने सतही जल परियोजना में दो साल की देरी और इससे निवासियों को हुई असुविधा की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने दो दिन पहले इस क्षेत्र के निवासियों की कठिनाइयों को उजागर करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

महावीर मार्ग और गुरु रविदास चौक-जीटीबी नगर मार्ग पर कई बड़े अस्पताल स्थित हैं और सड़क निर्माण में देरी के कारण लोगों का अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, शहर के कई अन्य इलाकों में भी सड़कें बनाई जानी हैं, जिनमें गुरु अमरदास नगर, मिट्ठू बस्ती और खालसा कॉलेज रोड शामिल हैं। इसके अलावा, पाइपलाइन बिछाने के लंबित कार्य के कारण शहर में लगभग 25 किलोमीटर सड़कों को अभी भी ध्वस्त किया जाना है।

यह परियोजना काफी विलंबित है। इसे सितंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक इसका केवल 78 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है। इसके पूरा होने पर, पूरे शहर के लोगों को सतलुज नदी से पीने का पानी उपलब्ध होगा। पानी बिस्त दोआबंहार के माध्यम से आएगा और इसे शुद्ध करने के लिए आदमपुर के जगरावा गाँव में एक जल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है।