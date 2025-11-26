जालंधर में पैदल जा रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत
जालंधर में वेरका मिल्क प्लांट के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने पैदल चल रहे बलविंदर कुमार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना एक के अंतर्गत आते वेरका मिल्क प्लांट के पास पैदल जा रहे व्यक्ति को तेज रफ़्तार वाहन चालक ने टक्कर मार दी और हादसे के दौरान व्यक्ति के गंभीर चोटें आई। घटना स्थल से निकल रहे राहगीरों ने उसे घायल हालत में सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां पृथ्वी नगर के रहने वाले बलविंदर कुमार की मौत हो गई। थाना एक ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है।
पुलिस को दी शिकायत में मृतक बलविंदर कुमार की पत्नी राजविंदर कौर ने बताया कि उसके पति काम के सिलसिले में वेरका मिल्क प्लांट की ओर गए हुए थे और वह वहां से वापस घर लौट रहे थे कि उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के दौरान उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई।
घायल अवस्था में राहगीरों ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनकी इलाज दौरान मौत हो गई। थाना एक के जांच अधिकारी एएसआइ जसविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया है। घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है और वह जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।