    जालंधर में थार ड्राइवर का कहर, स्कूटी चालक को 300 मीटर तक घसीटा; जलती गाड़ी छोड़ हुआ फरार

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:42 PM (IST)

    जालंधर में रामामंडी-जंडूसिंघा रोड पर तेज रफ्तार थार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे पूर्व सरपंच हरदेव सिंह की मौत हो गई। टक्कर के बाद एक्टिवा 300 मीटर तक घसीटी गई और थार में आग लग गई। चालक और उसका साथी झुलस गए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    जालंधर में रामामंडी-जंडूसिंघा रोड पर तेज रफ्तार थार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी, एक की मौत (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। रामामंडी से जंडूसिंघा से रोड़ जोहला मच्छी गेट के पास वीरवार शाम तेज रफ्तार थार चालक ने आगे जा रहे स्कूटर सवार पूर्व कांग्रेस के टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान गांव नौली पतारा के रहने वाले पूर्व सरपंच 65 वर्षीय हरदे‌व सिंह सिर के बल सड़क गिरने से मौत हो गई।

    हादसे के दौरान स्कूटर थार के नीचे फंस गई और थार चालक 300 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिस कारण स्कूटर से निकल रहे आग की चिंगारियों ने थार को आग की चपेट में ले लिया। थार को आग लगने से चालक साथियों सहित फंस गया और कड़ी मशकत के बाद थार से बाहर निकल मौके से भाग गया।

    थार को आग की लगी देख मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग और थाना पतारा पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी हैं।