    जालंधर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित गोलियों और नशीले पदार्थ के साथ 6 गिरफ्तार

    By Sukrant Safari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:15 AM (IST)

    जालंधर पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करके प्रतिबंधित गोलियों और नशीले पदार्थों के साथ छह लोगों को गिरफ्तार किया है। गोराया, नकोदर, आदमपुर और मेहतपुर में हुई इन गिरफ्तारियों में आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।

    प्रतिबंधित गोलियों और नशीले पदार्थ के साथ छह दबोचे

    जागरण संवाददाता, जालंधर। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से प्रतिबंधित गोलियों और नशीले पदार्थों के साथ छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गोराया थाना के एएसआई सुरिंदर मोहन ने गश्त के दौरान गांव माहला के पास से पल्ली जागीर के रहने वाले कशिश बग्गा को 46 प्रतिबंधित गोलियां के साथ गिरफ्तार किया।

    थाना सदर नकोदर के एसआई बलवीर सिंह एवं उनकी टीम ने मनप्रीत सिंह उर्फ गगरी निवासी बागीवाल खुर्द थाना मेहतपुर को काबू करके उससे 80 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की। इसी क्षेत्र में एएसआई बलजिंदर सिंह ने रसूलपुर कलां के रहने वाले गौरव तेजी उर्फ विक्की को 20 प्रतिबंधित गोलियों के साथ काबू किया।

    थाना आदमपुर में एएसआई परमजीत सिंह ने अलावलपुर श्मशानघाट के पास से मोहल्ला बेगमपुर के रहने वाले राकेश कुमार उर्फ रिक्की को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से हेरोइन की पन्नी, लाइटर और नशे से संबंधित सामान बरामद किया।

    थाना मेहतपुर के एसआई कश्मीर सिंह ने गश्त के दौरान रायपुर अरायण के रहने वाले कुलविंदर सिंह उर्फ मंगा को गिरफ्तार किया। उससे 30 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गईं। इसके अलावा काला खेड़ा निवासी जसविंदर सिंह को 19 प्रतिबंधिों के साथ काबू किया गया है।