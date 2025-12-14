जालंधर: कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट से एक की मौत, इलाके में दहशत

संवाद सहयोगी, जालंधर। संतोखपुरा की नींवी आबादी में रविवार सुबह करीब 10:55 बजे कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट होने से व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। धमाके से व्यक्ति का सिर व दोनों हाथों की उंगलियां शरीर से अलग हो गईं।

कंप्रेशर फटने से ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद करीब डेढ़ घंटे बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, तब तक शव जमीन पर ही पड़ा रहा। लोग शव पर कपड़ा डालने की जगह वीडियो बनाते रहे और गोदाम के बाहर खड़े मृतक के पारिवारिक सदस्य शव को देख किस्मत को कोसते रहे।

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर के गांव सेखुइया निवासी शिव मंगल के रूप में हुई है। घायल संतोखपुरा के राजिंदर और राम कुमार चौहान का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तीनों रिश्ते में भाई थे। थाना आठ की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

संतोखपुरा की नींवी आबादी में पिछले ढाई साल से जवाहर कबाड़ का गोदाम चला रहा था। गोदाम में पुराने फ्रिज, एसी व गीजर को खोलकर अलग किया जाता था। रोजाना की तरह रविवार सुबह गोदाम में तीन लोग थे। एक जगह पर शिव मंगल और कुछ दूरी पर राजिंदर व राम कुमार चौहान काम कर रहे थे। गोदाम मालिक जवाहर बाहर गया हुआ था।

पुलिस की जांच में पता चला कि गोदाम में राजिंदर व राम कुमार चौहान फ्रिज का कंप्रेशर खोल रहे थे। शिव मंगल उन्हें सलाह देने के लिए पास आकर खड़ा हो गया। उसने कंप्रेशर को खाली समझ उस पर हथौड़ा मार दिया, लेकिन उसमें गैस भरी थी, जिस कारण ब्लास्ट होने से उसकी मौत हो गई।