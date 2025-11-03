Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में आग का गोला बनी सड़क पर चलती कार, बाल-बाल बचे बुजुर्ग दंपति

    By Dinesh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:31 PM (IST)

    जालंधर में डिफेंस कॉलोनी के पास एक चलती कार में आग लग गई। कार में सवार बुजुर्ग दंपति ने तुरंत गाड़ी रोककर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इंजन से धुआं और लपटें उठने से सड़क पर भीड़ जमा हो गई थी। आग लगने का कारण इंजन का ओवरहीट होना बताया जा रहा है, जिससे कार का इंजन खराब हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    चलती कार को लगी आग, दंपति बाल-बाल बचे (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। महानगर की डिफेंस कालोनी के पास सोमवार दोपहर एक चलती कार में आग लग गई। कार में सवार बुजुर्ग चालक और महिला ने तुरंत कार रोकी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।

    सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ ही मिनटों में कार के इंजन से धुआं और लपटें उठने लगी थीं, जिससे सड़क पर भीड़ इकट्ठी हो गई। आग लगने का कारण कार के इंजन का ओवरहीट होना था। आग से कार का इंजन खराब हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें