    जालंधर में दर्दनाक सड़क हादसा, ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से नाबालिग की मौत

    By Harsh Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:49 AM (IST)

    जालंधर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक नाबालिग की मौत हो गई। हादसा ओवरलोड ट्रक के कारण हुआ जिसने अनियंत्रित होकर नाबालिग को कुचल गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हादस में रोमनप्रीत की मौत हो गई

    संवाद सहयोगी, जालंधर। मेहतपुर से जगराओं रोड़ पर गांव सगोवाल में सड़क पर गड्ढों के कारण बेकाबू ओवरलोड ट्रक चालक ने सड़क पार कर सामान लेने जा रही नाबालिग को टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान 16 साल की नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पारिवारिक सदस्य घायल हो गया। मृतका की पहचान सगोवाल की रहने वाली 16 वर्षीय रोमन प्रीत कौर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है और ट्रक चालक गांव खुखरैण थाना कोतवाली कपूरथला के रहने वाले राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

    मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय रोमन प्रीत कौर दसवीं की छात्रा थी और वह शनिवार शाम परिवार के साथ सामान लेने के लिए सड़क पार कर रही की। उसी दौरान सामने से धान लेकर आ रहा ड्राइवर सड़क में पड़े गड्ढों से बचने के लिए कोशिश कर रहा था कि चालक से ट्रक बेकाबू हो गया और उसी दौरान परिवार सहित सड़क पार कर रही रोमन प्रीत को अपनी चपेट में ले लिया।

    हादसे के दौरान नाबालिग की मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक कपूरथला से धान को लेकर जगराओं की ओर जा रहा था कि रास्ते में हादसा हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद पारिवारिक सदस्यों ने ट्रक चालक पर नशे में ट्रक चलाने के आरोप लगाए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना मेहतपुर के जांच अधिकारी एसआइ कश्मीर सिंह ने बताया कि उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ड्राइवर का मेडिकल करवाया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। उनकी टीम जांच में जुटी हुई है और वह बनती कार्रवाई जरूर करेंगी।

    हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद ब्लाक प्रधान मनिंदर सिंह खिदन और लखविंदर सिंह ने प्रशासन से मांग की है। उन्होंने कहा कि नकोदर से जगराओं रोड की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे है और वह पहले भी कई बार धरना प्रर्दशन कर चुके है लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सड़क को ठीक करवाया जाए ताकि आगे किसी की जान न जाए।