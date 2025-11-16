Language
    जालंधर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य में हो सकती है देरी, माल गोदाम के लिए स्थान अभी तक तय नहीं

    By Ankit Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:53 AM (IST)

    जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण में देरी हो सकती है, क्योंकि माल गोदाम के लिए उपयुक्त जगह अभी तक नहीं मिली है। 219 करोड़ की इस परियोजना में तीन चरण शामिल हैं। रेलवे ने व्यापारियों को कई जगहें दिखाईं, लेकिन कमियों के कारण कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। करतारपुर को सबसे बेहतर विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर्याप्त जगह और हाईवे से कनेक्टिविटी है।

    अंकित शर्मा, जालंधर। सिटी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का काम शुरू होने में देरी हो सकती है। 219 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर नवंबर या दिसंबर में काम शुरू होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन माल गोदाम के लिए जगह अभी तक तय नहीं हुई है। जालंधर सिटी परियोजना कैंटोनमेंट स्टेशन से तीन गुना बड़ी है, इसलिए काम तीन चरणों में पूरा होगा। इनमें माल गोदाम का स्थानांतरण, यार्ड का सुधार और पटरियों को सीधा करना, और प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाकर तीन करना शामिल है।

    इसके अलावा, पुराने स्टेशन भवन और दूसरे प्रवेश द्वार का नवीनीकरण भी शामिल है। बजट बढ़ाया जा रहा है और कार्य आदेश अभी भी स्वीकृत होने बाकी हैं। रेलवे अधिकारियों ने व्यापारियों को सुच्ची पिंड, सुरांसी, खोजेवाल और करतारपुर में जगहें दिखाई हैं, लेकिन उनमें कमियाँ पाई गई हैं। इस वजह से जगह तय नहीं हो पाई है। हालाँकि, माल गोदाम को करतारपुर स्थानांतरित करना सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। चूँकि यहाँ रेलवे के पास पर्याप्त जगह है और यह जगह हाईवे से भी जुड़ी हुई है, इसलिए ट्रकों से माल उतारने-चढ़ाने या मालगाड़ियों के आने पर उसे ले जाने में कोई समस्या नहीं होगी।

    इसलिए, रेलवे और व्यापारियों के पास एक बेहतर विकल्प है: करतारपुर स्टेशन के पास एक गोदाम बनाना। रेलवे को वहाँ केवल एक कार्यालय बनाना होगा, क्योंकि वहाँ लाइनें और ट्रैक दोनों हैं।

    सुच्ची पिंड में जगह ढूंढना एक समस्या होगी

    अगर हम गोदाम को सुच्ची पिंड में स्थानांतरित करने पर विचार करते हैं, तो रेलवे के पास वहाँ जगह की कमी है और ट्रकों के आवागमन के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। इससे गोदाम को स्थानांतरित करने में मुश्किलें आएंगी। अगर यहाँ कोई जगह तय हो जाती है, तो काम में और देरी होगी, क्योंकि गोदाम को स्थानांतरित करने के लिए जगह का अधिग्रहण करना होगा। उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।

    सूरानुस्सी पहले से ही कंकर के पास एक जगह 

    गोदाम के लिए तीसरी जगह सुरानुस्सी है, और रेलवे ने कंकर के लिए पहले ही जगह आरक्षित कर ली है। यह स्टेशन हाईवे से सटा हुआ है, इसलिए आने-जाने में कोई समस्या नहीं होगी। हालाँकि, कंकर अपनी ज़मीन पर ट्रकों की आवाजाही पर आपत्ति जता सकता है, जिससे यहाँ गोदाम बनाने की संभावना बेहद कम हो जाती है। खोजेवाल शहर से बाहर है, इसलिए ट्रकों की आवाजाही मुश्किल हो सकती है।

    रेलवे का गोदाम बनाने का चौथा विकल्प खोजेवाल था, लेकिन शहर से काफ़ी दूर होने के कारण, व्यापारियों को ट्रकों की आवाजाही में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मालगाड़ी आने के बाद ही ट्रकों की आवाजाही शुरू होगी। नतीजतन, दिन के समय शहर के अंदर ट्रकों की आवाजाही काफ़ी मुश्किलें खड़ी करेगी। इसलिए यह विकल्प अप्रभावी है।