    जालंधर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, प्रतिबंधित गोलियों की सप्लाई देने जा रहे तीन आरोहियों को दबोचा

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    जालंधर पुलिस ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 350 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई हैं। थाना रामामंडी पुलिस ने सूर्या एन्क्लेव के पास से साहिल और सनी को 50 गोलियों के साथ पकड़ा। वहीं, थाना बारादरी पुलिस ने नामदेव चौक के पास अरुण कुमार को 300 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    जालंधर में नशा तस्कर गिरफ्तार, प्रतिबंधित गोलियां बरामद

    संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के दो थानों की टीमों ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास 350 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मंदिर वाली गली किशनपुरा के रहने वाले साहिल, इकहरी पुली के सनी और राज नगर के अरुण कुमार के रूप में हुई है।

    पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना रामामंडी के जांच अधिकारी एएसआइ जसवंत सिंह पुलिस पार्टी सहित नाकेबंदी के दौरान सूर्या एन्क्लेव के पास मौजूद थे, जहां उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर साहिल और सनी को दबोच कर तलाशी के दौरान उनके पास से 50 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की है।

    इसी तरह थाना बारादरी के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह पुलिस पार्टी सहित नामदेव चौक के पास मौजूद थे, जहां बाइक सवार अरुण कुमार पुलिस पार्टी की नाकेबंदी देख पीछे भागने की कोशिश करने लगा तो मौके पर मौजूद जसवंत सिंह ने पुलिस पार्टी सहित उसे रोक लिया और तलाशी के दौरान उसके पास से 300 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई।