जालंधर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, प्रतिबंधित गोलियों की सप्लाई देने जा रहे तीन आरोहियों को दबोचा

संवाद सहयोगी, जालंधर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के दो थानों की टीमों ने तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास 350 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मंदिर वाली गली किशनपुरा के रहने वाले साहिल, इकहरी पुली के सनी और राज नगर के अरुण कुमार के रूप में हुई है।

पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना रामामंडी के जांच अधिकारी एएसआइ जसवंत सिंह पुलिस पार्टी सहित नाकेबंदी के दौरान सूर्या एन्क्लेव के पास मौजूद थे, जहां उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर साहिल और सनी को दबोच कर तलाशी के दौरान उनके पास से 50 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की है।