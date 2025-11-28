जालंधर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा बेचने और पीने वाले 10 लोग दबोचे

संवाद सहयोगी, जालंधर। कमिश्नरेट पुलिस के अलग अलग थानों की टीमों ने नशा बेचने और नशा पीने वाले दस लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से हेरोइन और नशा करने का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान भगत सिंह कालोनी के रहने वाले दीपक कुमार, मोहल्ला करार खा के जगदीश, संतोखपुरा के प्रदीप कुमार, मिट्ठू बस्ती के कृपाल सिंह, बस्ती बावा खेल के दीपक कुमार, भार्गव कैंप के अर्जुन, संजीव, रोहित, राकेश और विजय कालोनी के अंतिम चौरसिया के रूप में हुई हैं। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपित नशे की पूर्ति के नशा सप्लाई करते थे।



मिली जानकारी के अनुसार थाना आठ के जांच अधिकारी एएसआइ अवतार सिंह ने पठानकोट चौक के पास से दीपक कुमार को 15 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। थाना दो के जांच अधिकारी एसआइ जसविंदर सिंह ने साई दास स्कूल के पास जगदीश को सात ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। थाना रामामंडी के जांच अधिकारी एसआइ मनजिंदर सिंह ने सूर्य एन्क्लेव के पास प्रदीप को चार ग्राम हेरोइन के साथ दबोचा। थाना बस्ती बावा खेल की दो टीमों ने अलग अलग जगहों पर कृपाल सिंह को छह ग्राम और दीपक को दस ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। थाना भार्गव कैंप के जांच अधिकारी प्रवीण कुमार गश्त के दौरान गुल मोहर कालोनी में मौजूद थे, जहां उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर खुले में नशा कर रहे भार्गव के अर्जुन, संजीव, रोहित और राकेश को दबोच कर नशा करने का सामान बरामद किया। इसी तरह थाना सात के जांच अधिकारी एएसआइ सतिंदर कुमार ने अंतिम चौरसिया को सब्जी मंडी के पास नशा करते समय गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।