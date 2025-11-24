जालंधर में पुलिस की कार्रवाई, कैंटर की टक्कर से युवक की मौत के मामले में चालक गिरफ्तार
जालंधर में थाना नंबर आठ की पुलिस ने वरिंदर यादव की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में कैंटर चालक विकास को गिरफ्तार कर लिया है। वरिंदर को कैंटर ने उस समय टक्कर मारी थी जब वह फोकल प्वाइंट की ओर जा रहा था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना नंबर आठ की पुलिस ने बीते दिनों न्यू गोबिंद नगर के रहने वाले युवक वरिंदर यादव की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। चालक की पहचान बुलंदपुर के रहने वाले विकास को गिरफ्तार कर लिया है। घटना उस समय हुई जब वरिंदर फोकल प्वाइंट की ओर जा रहा था।
रास्ते में कैंटर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की मदद से उसे तुरंत कपूर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई आजमगढ़, यूरी के रहने वाले धर्मेंद्र यादव के बयान पर कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना के बाद से आरोपित फरार था, लेकिन थाना आठ की पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया।
