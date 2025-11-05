जालंधर में साइकिल सवार प्लंबर को टक्कर मार गिराया, फिर नकदी और मोबाइल लूटा

संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना बस्ती बावा खेल के अंतर्गत आते मंड कांप्लेक्स शिव विहार के पास स्कूटी लुटेरों ने साइकिल सवार प्लंबर को साइड मार गिरा दिया। व्यक्ति के स्कूटी सवार लुटेरों का विरोध किया, वह उससे मारपीट कर जेब से मोबाइल और 12 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए।

लूट के बाद भागते हुए आरोपित घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए, जिसकी शिकायत कबीर बिहार के रहने वाले राय साहब ने पुलिस को दी। थाना बस्ती बावा खेल के जांच अधिकारी एएसआइ नीला राम ने लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत में राय साहब ने बताया कि वह रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे मकसूदां में प्लंबर का काम करके वापस साइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था। वह शिव विहार के पास पहुंचा तो पीछे से आए दो स्कूटी सवार लुटेरों ने उसे टक्कर मार गिरा दिया।

वह खड़ा होकर लुटेरों का विरोध करने लगा तो स्कूटी से उतरे एक युवक ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और दूसरे युवक ने जेब में हाथ डालना शुरू कर दिया। उसने लुटेरों का विरोध किया तो वह उसे मारपीट कर पर्स व मोबाइल लेकर भाग गए।