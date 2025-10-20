100 से ज्यादा अवैध हथियार जब्त और 80 तस्कर गिरफ्तार, जालंधर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

सुक्रांत, जालंधर। बीते एक साल में जालंधर जिले की पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी और निर्माण नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 100 से ज्यादा अवैध हथियार, जिनमें अधिकतर देसी पिस्तौल शामिल हैं, बरामद किए हैं। इसी अवधि में पुलिस ने करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई आरोपित ऐसे हैं जो विदेश में बैठे गैंग्स्टरों के लिए काम कर रहे थे।

इन सभी मामलों की जांच में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस और देहात पुलिस की टीमों ने मिलकर काम किया। फरवरी 2025 में जालंधर पुलिस ने कोर्ट मोहल्ला इलाके में एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से 10 देसी पिस्तौल बरामद किए।

जांच में सामने आया कि आरोपित जालंधर के विभिन्न इलाकों में बने नेटवर्क के जरिये इन हथियारों की सप्लाई करता था। पुलिस ने उसके तीन और साथियों को गिरफ्तार किया, जिनसे भी कई हथियार बरामद हुए। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपित लंबे समय से जालंधर और आसपास के इलाकों में अपराधियों और नशा तस्करों को अवैध हथियार बेच रहा था।



मार्च 2024 में पुलिस ने हथियार सप्लाई करने आए दो आरोपितों को आठ पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं, अक्टूबर 2025 में पुलिस ने एक और तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आठ पिस्तौल और मैगजीन बरामद की। इसी तरह, पिछले 12 महीनों में कमिश्नरेट और देहात पुलिस ने मिलकर कई इलाकों में छापेमारी की, जिनमें जालंधर के बाहरी इलाकों, खाली मैदानों और प्लाटों से दर्जनों हथियार बरामद किए गए।

जांच में आया कि जालंधर के कई आरोपित विदेश में बैठे गैंग्सटरों और पाकिस्तान बार्डर पर सक्रिय तस्करों से जुड़े हुए थे। इन नेटवर्क्स के माध्यम से पंजाब में हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। बीते एक साल में पुलिस ने ऐसे 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जो कनाडा, इटली और दुबई में बैठे गैंग्सटरों के लिए काम करते थे।

मार्च 2025 में एक बड़ी कार्रवाई में जालंधर पुलिस ने गैंग्सटर के एक गुर्गे का एनकाउंटर किया। जांच में पता चला कि वह हथियारों की नई खेप लेकर जालंधर में सप्लाई करने आया था। एनकाउंटर के बाद उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे दर्जन भर से ज्यादा पिस्तौल बरामद हुई।



पुलिस को अधिकांश हथियार जालंधर के बाहरी इलाकों में खाली मैदानों या सुनसान प्लाटों में जमीन के नीचे दबे हुए मिले। कई मामलों में हथियार गैंग्सटरों के गुर्गों के घरों से भी बरामद किए गए। यह भी सामने आया कि तस्कर हथियारों को छोटे-छोटे हिस्सों में छिपाकर रखते थे और मांग के अनुसार उन्हें जोड़कर सप्लाई करते थे।

जालंधर पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 80 से ज्यादा आरोपितों को अदालत में पेश कर जेल भेजा। ज्यादातर मामलों में पुलिस ने समय रहते चालान पेश किया, ताकि आरोपितों को सजा दिलवाई जा सके। पुलिस ने अदालत में यह भी साफ किया कि जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास हथियारों का कोई लाइसेंस या वैध दस्तावेज नहीं मिला।

अदालतों में पुलिस ने यह तर्क रखा कि हथियार न केवल अवैध थे बल्कि इनका इस्तेमाल गैंगवार, वसूली, और नशा तस्करी नेटवर्क में किया जाना था। पुलिस अब उन मामलों में फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिनमें चालान पेश हो चुका है।



अवैध हथियार सप्लाई के पीछे पाकिस्तान बार्डर पर सक्रिय नेटवर्क का भी नाम सामने आया। पुलिस ने इन मामलों में एलओसी जारी की और कुछ विदेशी गैंगस्टरों तथा तस्करों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर रेड नोटिस जारी किए। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सहयोग से पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हथियारों की ये खेप किस रूट से पंजाब में आ रही थी।